Temptation Island, noto ex tronista parla di Greta: “Abbiamo avuto una storia”

L’edizione 2023 di Temptation Island ha segnato la fine della relazione tra Perla e Mirko. I due fidanzati da 5 anni e 4 di convivenza si sono detti addio a causa d’alcune incomprensioni. Nei rispettivi villaggi i due si sono avvicinati a due diversi single: Perla ha conosciuto Igor, mentre Mirko si è legato a Greta Rossetti. Dopo un mese dalla fine del reality Mirko e la tentatrice sono una coppia. I due hanno fatto anche le presentazioni in famiglia e si sono fatti anche lo stesso tatuaggio.

Ma chi è Greta Rossetti? La giovane e bellissima ragazza ha un profilo social ricco di sue immagini e a quanto pare è molto attratta dal mondo dello spettacolo. Fra i suoi ex anche un noto tronista che il pubblico non ha dimenticato. Ed è proprio a lui che Di Più tv ha chiesto qualche informazione sull’ex single. Stiamo parlando d’Eugenio Colombo, ex compagno di Francesca del Taglia madre dei suoi figli. Colombo ha ammesso d’aver avuto una relazione con Greta, ma la storia è durata solo qualche settimana.

L’ex tronista è felice del percorso che la single ha fatto a Temptation Island e si augura che Mirko sia l’uomo giusto per lei. Ha poi aggiunto che Greta è sempre stata attratta dal mondo della tv e il successo post reality se lo merita: “Lavora nell’azienda di famiglia come contabile ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. Insomma è una sognatrice ma con i piedi ben piantati a terra.“

Eugenio Colombo: “Greta? Una ragazza buona e sensibile”

Colombo ci tiene a sottolineare d’aver chiuso la storia con Greta in modo civile. La ricorda come una ragazza buona e sensibile anche se spesso il suo aspetto fisico appariscente l’ha resa vittima d’alcuni pregiudizi. L’ex tronista condivide le scelte fatte dalla single durante il suo percorso a Temptation Island ed è convinto che tra lei e Mirko il sentimento è sincero da parte d’entrambi:

“Greta non ha mai tentato un approccio fisico con Mirko, invece ha voluto aspettare che lasciasse Perla. Spero che con Mirko l’amore possa crescere, sono molto presi. Certo, un conto è viversi in tv, e un altro nella vita reale, è vero: ma è impossibile non rimanere colpiti da Greta.“