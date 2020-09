Temptation Island, Valeria Liberati parla di Alessandro Basciano: cosa ha detto

In attesa di seguire la nuova edizione di Temptation Island ancora una volta nella versione nip condotta d’Alessia Marcuzzi, si continua a parlare di una coppia Valeria e Ciavy che ha avuto un eco mediatico non indifferente. Valeria Liberati che durante il suo viaggio nei sentimenti si è avvicinata molto al tentatore Alessandro Basciano ha parlato di nuovo del giovane nonostante sia tornata insieme al suo fidanzato Ciavy.

In una recente intervista al sito Isa e Chia Valeria ha spiegato a tutti coloro che l’hanno condannata perchè ha perdonato l’ex fidanzato nonostante quest’ultimo non abbia manifestato nei suoi confronti rispetto e considerazione. Secondo la Liberati Ciavy merita una seconda opportunità, ma soprattutto è la loro storia che la merita. Non è andata a Temptation per trovare un nuovo amore, ma per capire cosa non andava nel suo rapporto che durava d’anni.

“Con Ciavy ci siamo visti senza telecamere, ci siamo parlati e chiariti e lui ha ammesso i suoi sbagli e i suoi modi poco affettivi negli ultimi anni. Mi ha detto che questa volta ha paura di perdermi veramente e ha capito quanto fossi importante per lui.” Valeria ha deciso di riprovarci, il suo passato con Ciavy merita una seconda possibilità, la Liberati non vuole lasciare niente in sospeso.

Valeria Liberati: “Io e Alessandro non ci siamo mai frequentati fuori dal programma”

Valeria Liberati ci tiene anche a chiarire in che relazione è con Alessandro Basciano conosciuto a Tempation Island. La giovane ha spiegato di non aver frequentato il tentatore fuori dal programma, non era ancora abbastanza libera di testa e di cuore per poter intraprendere una nuova storia: “Voglio precisare che io e Alessandro non ci siamo mai frequentati al di fuori del programma. Per iniziare una nuova frequentazione bisogna essere liberi di testa oltre che di cuore.“