Alessia Marcuzzi, le prime dichiarazioni su Stefano de Martino: cosa ha detto?

Protagonista indiretta del gossip dell’estate 2020 che ha segnato la fine della storia tra Stefano de Martino e Belen Rodrguez, Alessia Marcuzzi ha parlato per la prima volta dei rumors che l’hanno coinvolta, ribadendo di essere molto innamorata del marito Paolo Calabresi.

Nel corso degli ultimi mesi Alessia non ha mai lasciato nessuna dichiarazione, ha solo dimostrato tramite social d’andare d’amore e d’accordo con il marito e che i pettegolezzi che la ritenevano responsabile dell’addio tra la showgirl argentina e Stefano de Martino erano solo frutto d’immaginazione di un gossip decisamente aggressivo.

Pronta per condurre la nuova edizione di Temptation Island in versione nip per ovvie ragioni, Alessia Marcuzzi ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi a cui ha rivelato la stabilità del suo matrimonio e l’amore che la lega al marito: “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante. Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza.“

Alessia Marcuzzi: “Mio marito sa d’essere stato scelto“

Alessia Marcuzzi è certa del suo amore, della stabilità del suo rapporto e non si è mai fatta condizionare d’elementi esterni nelle sue relazioni, per questo ribadisce d’aver scelto Paolo perchè è felice se così non fosse non prolungherebbe la storia oltre il dovuto: “Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire.”