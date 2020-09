Temptation Island, Valeria Liberati rivela cosa è successo con Alessandro Basciano

Valeria Liberati ex protagonista di Temptation Island ha rivelato in un'intervista cosa c'è stato con Alessandro Basciano: le parole della giovane

Protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island Valeria Liberati ha intrattenuto i telespettatori con il suo curioso percorso nel reality dei sentimenti. Entrata insieme al suo fidanzato Ciavy, che non ha mostrato alcuna attenzione nei suoi confronti, Valeria ha conosciuto nel villaggio dei tentatori l’uomo che le ha fatto riscoprire l’importanza dei sentimenti: Alessandro Basciano.

La conoscenza dei due è andata avanti sotto gli occhi lontani di Ciavy che ha perso tutte le sue certezze. La coppia come sappiamo è uscita dal reality separata ma oggi sono riusciti a mettere da parte i loro dissidi e sono tornati insieme. A raccontare cosa è successo veramente con Basciano una volta usciti dal reality Valeria che in un’intervista Superguida tv ha rivelato che con il tentatore c’è stato un bel feeling nel villaggio, conoscenza continuata anche una volta usciti:

“Inizialmente ci siamo frequentati ma poi confidandomi con lui gli ho espresso quello che sentivo”. Valeria pur affezionata a Alessandro non aveva dimenticato Ciavy e questo l’ha indotta a fare alcuni passi indietro e tornare insieme all’uomo che ritiene essere quello giusto per lei.

Temptation Island, Valeria Liberati e Alessandro Basciano si sentono ancora?

Valeria Liberati ci tiene poi a chiarire che sta cercando di recuperare il rapporto con Ciavy che oggi si mostra sicuramente più affettuoso e attento rispetto a qualche mese fa. L’ex protagonista di Temptation ha poi ribadito che con Alessandro oggi non c’è nessun tipo di rapporto, non si sentono neanche più e non si sono neanche più incontrati. Ciavy è inoltre al corrente della frequentazione della sua fidanzata con il tentatore e ora che ha deciso di stare con lei sta facendo di tutto per non perderla.