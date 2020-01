Tendenze moda: primavera-estate 2020

La bella stagione dei ruggenti anni ’20 del terzo millennio raccolgono per la moda tendenze adatte a tutti i gusti.



Safari-Style



Per la collezione femminile i vari brand mondiali hanno pensato di trasferire il safari-style anche per la città. Così il color khaki, le giacche dalle mille tasche, borse in paglia e super stivali diventano i capi adatti anche per il contesto urbano.



Il Gilet al femminile



Questo capo d’abbigliamento nacque nel XVIII secolo a Versailles e aveva il compito di completare l’accoppiata: giacca e culottes (utilizzati da Re Sole). Nel 1800 divenne un pezzo irrinunciabile per il ceto borghese. Negli anni ’70 del novecento il gilet diventa protagonista della moda al femminile grazie a Yves Saint Laurent e al suo smoking. Per la primavera-estate 2020 esso torna in passerella accompagnato da un tailleur o come accessorio in camice leggerissime o abiti svolazzanti in seta morbida.



Con grande riscossa ritornano corsetti, panier e lingerie con stecche e pizzi



Spesso abbinati con abiti e tagli oversize, i corsetti o le bralette si sovrappongono a bluse e diventano visibili. Simbolo di sensualità e femminilità i corsetti e i panier sono utilizzati spesso in outfit semplici.



Jeans a vita bassa



Croce e delizia di moltissime donne sono i pantaloni a vita bassa. Un tuffo al passato ai primi anni 2000 quando Paris Hilton, Jessica Alba e Kate Moss facevano girare la testa col loro ventre piatto.



L’uncinetto



Dopo tanti anni torna la tendenza dell’uncinetto. Così abiti, costumi da bagno o top lavorati artigianalmente diventano emblema di numerosi look della bella stagione.



Osate!



Ruches e volant arricchiscono camice, gonne, abiti, giacche e body. Uno stile che non rimane inosservato!



Shorts



I pantaloncini sono anche per questa stagione benvenuti anche se a vita bassa. In primavera gli stilisti preferiscono abbinarli con collant pesanti, mentre d’estate sono accompagnati da una camicia chiara bel sbottonata.



Pantaloni ampi



Ricchi di pieghe, fit wide e ben grandi sono i pantaloni. Confezionati con tessuti leggeri dai colori vivi e dalle fantasie super allegre rientrano perfettamente nello stile baggy.



Gonne tubino



Il 2020 è l’anno della longuette a vita alta. Progettata anche con un timido spacco laterale che si apre alla gonna. Capo versatile da usare in ufficio o per una cena romantica.

Gonna di jeans



Torna direttamente dagli anni ’90 la gonna di jeans. Lunga, al ginocchio o mini è facilmente abbinata a giacche o camicie in pizzo.



A palloncino!



Ampie, voluminose ed eleganti sono le camicie a palloncino. Quest’anno più esagerate meglio è! Così leggerezza dei tessuti e forza nei colori diventano per la camicia a palloncino un punto a favore per gli abbinamenti più originali.



Rain Jacket



La giacca per la pioggia è uno dei capi spalla meno glamour del nostro armadio. Quest’anno durante le sfilate della fashion week diversi brand hanno rispolverato questa giacca. In tessuto tecnico, coulisse, lucide, viniliche o neon la rain-jacket può dare una sferzata rock’n’roll al vostro outfit!