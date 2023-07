Terni: operaio apre un mutuo per comprare la droga

A Terni, nella zona di Città Giardino, un uomo è stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. Si tratta di un operaio di 48 anni, trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina e 10 di hashish dagli investigatori della squadra Mobile. Le indagini sono scattate in seguito a delle segnalazioni anonime di alcuni residenti della zona.

Gli agenti della sezione antidroga, dopo aver saputo di uno strano viavai di soggetti in quell’area, si sono messi alla ricerca dei probabili responsabili. Hanno così fermato un’auto condotta da un uomo, che aveva fatto già alcuni giri piuttosto sospetti nel quartiere. L’uomo si è mostrato molto nervoso ed ha ammesso di avere a casa dell’hashish per uso personale. Durante la perquisizione all’interno dell’abitazione, il 48enne ha dichiarato di avere della cocaina nascosta in un pensile della cucina.

Sequestrati circa 50 grammi di cocaina e 10 di hashish

Alla fine il sequestro parla di circa 50 grammi di cocaina, 10 di hashish e alcuni bilancini di precisione. La cosa che ha reso il caso abbastanza insolito, è una delle dichiarazioni rilasciate dall’uomo. In udienza, infatti ha detto al giudice di aver dovuto accendere un mutuo per far fronte ai pagamenti nei confronti dei suoi fornitori per tutta la droga che aveva comprato per sé e per i suoi clienti.