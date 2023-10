Terremoto Campi Flegrei: in arrivo il decreto legge per l’evacuazione

Il dl Campi Flegrei sarà composto da quattro punti salienti sui quali si sta valutando la fattibilità finanziaria per capire se il decreto potrà essere presentato nel Consiglio dei ministri.

Pochi i punti salienti filtrati dai palazzi del potere, il decreto prevederebbe un piano di esodo in caso di grave bradisismo e uno per valutare l’agibilità degli edifici, allo scopo di capire su quali intervenire. Si parla inoltre del potenziamento delle strutture di Protezione civile e un piano per la comunicazione che dovrebbe coinvolgere anche gli istituti scolastici.

Sarà un piano nazionale che prevederà l’evacuazione completa di grave bradisismo, ovvero di innalzamento o abbassamento del terreno. Le autorità, in collaborazione con la Protezione Civile, stanno redigendo un piano specifico in caso di grave bradisismo che elencherà tutte le best practice da attuare nel caso in cui vi fosse un serio rischio per l’incolumità della popolazione locale.

Proprio questo fenomeno è tenuto in costante osservazione da parte delle autorità competenti anche se non ci sarebbero gli estremi per un aggravamento del rischio.

Il piano nasce da un accordo tra il governo e la Regione Campania. A raccontare i fatti è stato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che detto di aver avuto la possibilità di leggere la bozza in un confronto con il Ministro alla Protezione Civile, Nello Musumeci.

Insomma la politica si sta muovendo per prevenire, si spera che non vi sia mai bisogno di attuare il piano.