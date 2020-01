Terremoto in Albania: scossa di magnitudo 5, avvertita anche nel salento

L’Istituto albanese di geologia ha riferito del terremoto in Albania, una violenta scossa di magnitudo 5 è stata registrata a Hamallaji, Durazzo.

Il forte terremoto che ha colpito l’Albania questa sera, ha portato il panico a Tirana e Durazzo. Le oscillazioni sono iniziate in modo leggero per poi intensificarsi rapidamente. L’epicentro é stato registrato a 13 chilometri di profondità della costa adriatica settentrionale, il 28-01-2020 alle 21:15:10 ora italiana

Le coordinate geografiche (lat, lon) 41.47, 19.5 ad una profondità di 13 km, Sala Sismica INGV-Roma.

Panico tra i cittadini scesi in strada

Panico tra gli abitanti di Tirana e Durazzo, ricordando i morti del terremoto del 26 novembre scorso. I cittadini di Durazzo hanno lasciato le loro case e si sono riversati per le strade della capitale.

La scossa ha fatto tremare la terra per alcuni secondi, ed è stata avvertita anche nel Salento e nel Brindisino, i cittadini allertati hanno chiamato i vigili del fuoco, non ci sarebbero danni in Puglia.