Terrore in aula: studente accoltella la sua prof

Tragedia a Milano. Oggi lunedì 29 maggio in una scuola di Abbiategrasso, hinterland est della città, un giovane di 16 anni ha fatto irruzione in aula alle 8.25 impugnando un’arma, fortunatamente finta. In ragazzo ha aggredito una professoressa di 51 anni all’interno dell’istituto superiore Emilio Alessandrini, ubicato in via Luigi Einaudi. La donna è stata ferita all’avambraccio e alla testa.

Sul posto sono presto intervenute tre ambulanze e un’auto medica del 118 insieme ai militari, inizialmente allertati per una sparatoria. I soccorsi hanno trasportato la docente al pronto soccorso in codice giallo. Secondo le prime informazioni trapelate, le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, lo studente sarebbe entrato in classe con una pistola finta intimando ai compagni di uscire e minacciandoli, prima di scagliarsi contro la prof.

All’arrivo dei carabinieri, il giovane ha poggiato il giocattolo sul banco ed è stato bloccato senza che opponesse resistenza. E’ stato successivamente trasportato all’ospedale San Paolo di Milano, in quanto aveva riportato alcune ferite. In questo momento le forze dell’ordine stanno sentendo il giovane. Sono, infatti, in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.