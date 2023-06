TikTok: arriva lo store online

Gli utenti potrebbero vedere presto debuttare lo store di TikTok per la vendita di prodotti fisici.

TikTok: quando debutterà lo store?

Negli ultimi anni TikTok è cresciuta tantissimo. Il colosso cinese è arrivato persino a dar fastidio hai più famosi Instagram e Facebook, il tutto grazie ad alcune funzionalità che i rivali non possedevano.

Ora arriva la notizia di un nuovo colpo di genio della big tech. I dettagli diffusi sul web parlano di uno store ufficiale per la vendita di prodotti fisici.

A rilasciare la notizia e il sito semafor, che parla di uno store online integrato alla piattaforma social virgola che permetterà non solo gli acquisti in atto ma anche diverse categorie di prodotti. Tra questi ultimi troviamo giocattoli, articoli da cucina e tanto altro ancora.

Lo store debutterà negli Stati Uniti

Oltre ai prodotti fisici lo store garantisce anche servizi per le consegne un supporto clienti. È un vero e proprio store online, che debutterà per ora solo negli Stati Uniti, ma nulla vieta che in un prossimo futuro approdi anche in Europa.

Dipenderà da quanto successo avrà la novità. Non si sa ancora bene quando la piattaforma lancerà la sua ultima trovata. Al momento nessun rappresentante dell’azienda ha rilasciato dichiarazioni in tal senso. Si aspetta l’ufficialità, che potrebbe arrivare a breve.