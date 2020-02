Torino, 35enne distrugge casa e uccide il cane: era stato lasciato

Un uomo di 35 anni residente a Canelli (Torino) ha distrutto la casa in cui abitava ed ucciso il cane a badilate in preda ad un raptus di follia: era stato lasciato dalla sua fidanzata. Come si legge da FanPage, il 35enne, nel corso della furia, ha distrutto diversi oggetti domestici quali la tv e i mobili. Il padre e la madre, per lo spavento sono stati costretti a scappare via. Il cane di famiglia è stato invece ucciso a badilate. L’uomo, risultante al momento disoccupato, si è reso irreperibile per diversi giorni, finché non è stato rintracciato dai carabinieri di Canelli. È stato infine arrestato con le accuse di uccisione di animale e maltrattamenti in famiglia.

Terrorizzati i genitori

