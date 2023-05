Torino: 60 vitelli invadono la Tangenziale

Disagi sulla tangenziale di Torino, nei pressi di Savonera, in direzione sud. Questa notte la strada è rimasta chiusa per circa un’ora a causa della presenza di 60 vitelli. Gli animali, di proprietà di un uomo di 55 anni di Caselette, sono scappati da un campo recintato elettricamente situato in una zona rurale tra Druento e Pianezza. In loco si sono presto recati gli agenti della polizia stradale di Torino, per fare uscire gli animali dalla carreggiata.

Dallo stesso allevamento sono scappate anche alcune mucche, che sfortunatamente sono state investite sulla statale 24 del Monginevro. Stessa sorte per altri animali lungo strada provinciale di Villanova e la strada provinciale di Druento. In questi altri due casi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Collegno e del nucleo operativo e radiomobile.

Registrata la morte di 7 animali e 3 incidenti

L’accaduto ha provocato anche degli incidenti: tre automobilisti sono finiti fuori strada per cercare di evitare i vitelli. Tuttavia, secondo le prime ricostruzioni non sono stati registrati feriti in seguito ai sinistri. In totale sono sette gli animali morti: alla rimozione ha provveduto il servizio veterinario dell’A.s.l. Secondo le prime indagini, si pensa che gli animali siano scappati a causa del forte temporale che ha colpito la zona ieri sera.