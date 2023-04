Torino, bimbo di 10 mesi muore in sala operatoria

La procura ha iscritto nove medici nel registro degli indagati in merito al decesso in sala operatoria di un bambino di soli 10 mesi. La tragedia, racchiusa in un fascicolo d’inchiesta del pm Francesco La Rosa, risale al 15 aprile 2021, quando sarebbero dovute bastare solo poche ore di intervento per correggere una malformazione congenita polmonare del piccolo.

Tuttavia il chirurgo ha reciso per sbaglio la sua aorta. Secondo quanto riportato oggi dell’edizione torinese di Repubblica, le indagini hanno rilevato un intreccio di responsabilità molto più ampio. Il medico, incaricato di effettuare l’operazione non era esperto di interventi sui neonati ed era stato chiamato in prestito da Le Molinette dal primario del reparto bambini. E’, inoltre, emerso un problema in merito al monitoraggio dei valori del piccolo prima e dopo l’operazione.

Sotto accusa: il chirurgo, l’anestesista, un altro medico e il primario di chirurgia

La situazione è aggravata dal fatto che i dottori non si sono accorti subito dell’errore commesso dal chirurgo e sono intervenuti solo dopo tre ore e mezza, quando la situazione era ormai diventata irrecuperabile. Nonostante il secondo intervento effettuato sul piccolo, questo ha perso la vita il mattino seguente. Sotto accusa sono finiti quindi il chirurgo, l’anestesista, un altro medico e il primario di chirurgia.