Torino, cadavere scoperto dentro il bagagliaio di un suv

Morte sospetta a Torino. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto all’interno del bagagliaio di un Suv Range Rover. Il corpo senza vita di un uomo sui 55 anni è stato trovato la scorsa notte, intorno alle 22.30, in via Rovigo, all’angolo con la strada del Fortino, nel quartiere Aurora, che confina con il centro e si estende a nord. Qualche giorno prima del ritrovamento, la moglie dell’uomo aveva presentato denuncia di scomparsa, non vedendolo rientrare a casa.

E’ riuscita a geolocalizzare il telefono cellulare della vittima proprio all’interno della stessa auto (peraltro di sua proprietà). Sull’asfalto e vicino al SUV erano presenti diverse macchie di sangue. Al momento le indagini sono ancora in corso, ma tutto lascia pensare che si sia trattato di un omicidio. Tuttavia, i rilievi non hanno evidenziato segni di ferite evidenti sul corpo dell’uomo.

Sono stati interrogati alcuni abitanti della zona

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia. Le indagini, coordinate dal pm Antonella Barbera della procura cittadina, sono condotte dagli agenti guidati da Luigi Mitola, dirigente della squadra mobile di Torino. Infine, i rilievi sono stati fatti dalla scientifica. I poliziotti, stanno ascoltando alcuni abitanti della zona per capire da quanto tempo l’auto fosse parcheggiata lì e hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza del quartiere.