Torino, camion perde un carico di lamiere che travolgono un’auto

Nella prima mattinata di oggi 7 aprile 2023, un grave incidente ha coinvolto un’auto e un camion. E’ accaduto sul ponte del Dojrone, sulla strada provinciale 175, a Rivalta di Torino. Qui, un mezzo pesante ha perso un grosso carico di lamiere, distruggendo un auto station wagon. Sul posto sono presto intervenuti i soccorsi che hanno trasportato in ambulanza il conducente della vettura al vicinissimo ospedale San Luigi di Orbassano.

Secondo le prime notizie trapelate, il ferito non dovrebbe essere grave. Intervenuti in loco anche i carabinieri della compagnia di Moncalieri e i vigili del fuoco. Gli agenti sono stati costretti a chiudere il cavalcavia sulla tangenziale per permettere che le operazioni di soccorso venissero svolte in massima sicurezza e tranquillità. Il blocco temporaneo della provinciale ha causato diversi problemi di viabilità in tutta la zona ed ha avuto ricadute anche sulla stessa tangenziale.

Lunghe code per chi deve raggiungere Rivalta e Orbassano passando da Grugliasco

Lunghe code si sono, infatti, formate per chi deve raggiungere Rivalta e Orbassano passando da Grugliasco. Le autorità impiegheranno ancora un pò di ore per liberare totalmente la carreggiata dai detriti causati dall’impatto delle lamiere con l’asfalto. Al momento proseguono le indagini sulla dinamica dell’incidente per capire come abbia fatto quel camion a perdere l’ingente carico.