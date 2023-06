Torino, crolla il tetto della vecchia stazione Porta Susa

Improvviso crollo di una parte del tetto della vecchia stazione Porta Susa a Torino. Questa mattina 15 giugno, intorno alle 10, la struttura ha ceduto. In piazza XVIII Dicembre sono arrivati polizia, Croce Rossa e vigili del fuoco che in queste ore sono al lavoro per accertare lo stato della situazione ed escludere l’eventuale presenza di persone all’interno. In supporto sono arrivate anche le unità cinofile e l’area è stata transennata per permettere le dovute operazioni di soccorso in completa sicurezza.

Un gruppo di testimoni di Geova che quotidianamente si raduna sul marciapiedi davanti alla stazione, avrebbe provveduto a dare l’allarme per primo. La struttura, risalente all’800 è in disuso da anni ed esiste un progetto di riqualificazione che però è anch’esso fermo da diverso tempo.

Chiusa temporaneamente anche la stazione del metrò XVIII dicembre

Nei dieci anni di “inattività” dopo l’inaugurazione della nuova stazione, lo stabile è stato saltuariamente occupato da alcuni senzatetto che cercavano una “casa” per trascorrere la notte, specialmente durante i rigidi mesi invernali. Stando a quanto riferito dai soccorritori, a crollare sarebbe stata una porzione di solaio. In attesa che i vigili del fuoco concludano i controlli, è stata chiusa anche la stazione del metrò XVIII dicembre.