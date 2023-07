Torino, padre abusa in ospedale della figlia 13enne incinta

Violenza shock a Torino. Un padre ha abusato della figlia 13enne incinta, mentre lei era ricoverata in ospedale. Ad incastrare l’uomo di 35 anni e di origine filippina, sono stati i filmati delle telecamere nascoste dagli inquirenti nella stanza della struttura ospedaliera in cui si trovava la giovane. La vicenda si è verificata presso l’ospedale Sant’Anna di Torino.

Secondo quanto ripotato da La Stampa, la giovane si era presentata presso la struttura in avanzato stato di gravidanza, chiedendo informazioni sul parto e sugli esami da fare. A chi le chiedeva del padre del bambino, la giovane rispondeva in maniera evasiva. Dapprima ha raccontato di averlo conosciuto sui social, poi ha cambiato versione parlando di una chat di incontri. I sanitari, non convinti del racconto della 13enne, hanno inviato una segnalazione al Palazzo di Giustizia e così hanno preso il via le indagini.

Sono attesi anche gli esiti del test del Dna

Grazie alle telecamere nascoste, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Ora, su misura cautelare, il 35enne accusato di abuso sessuale aggravato, è recluso in carcere al Lorusso e Cutugno. L’uomo, incensurato, è arrivato in Italia una decina di anni fa. Sono attesi anche gli esiti del test del Dna. Il padre del bambino, a meno che non si tratti di un coetaneo della tredicenne, è perseguibile per legge.