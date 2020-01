Torre del Greco, ladri cercano di portare via bancomat

Questa notte un gruppo di malviventi ha cercato di portare via il bancomat dalla filiale Unicredit di via Vittorio Veneto di Torre del Greco.

Il colpo é fallito ma l’istituto di credito é seriamente danneggiato. I cittadini che erano di passaggio, si sono trovati dinnanzi la porta della filiale Unicredit con evidenti danni. Le forze dell’ordine questa mattina hanno avviato le indagini, mentre una pattuglia era presente di fronte la banca, in prossimità dell’istituto comprensivo.

Sarebbero al vaglio le immagini di videosorveglianza, che potrebbero in poche ore dare un volto agli autori del colpo.

La prima ricostruzione dei fatti

Dalle prime indagini, il gruppo di ladri avrebbe programmato il colpo, i malviventi dopo aver provato a scardinare il bancomat per portare via il denaro, qualcosa deve essere andato storto e l’arrivo delle forze dell’ordine ha messo in fuga i delinquenti.

Le indagini dei carabinieri sono in corso.