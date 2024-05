Torta di compleanno con messaggio imbarazzante in omaggio

La festeggiata si chiama Peyton e desidera che sia tutto perfetto nella sua festa di compleanno. Ha pensato ad ogni dettaglio. La cosa più importante ad ogni modo è la torta e, per essere certa che il risultato risponda ai suoi gusti e a quelli dei suoi ospiti, ha persino inviato un messaggio alla pasticceria che provvederà alla realizzazione fornendo delle indicazioni molto precise in merito agli ingredienti, ai colori e alle forme.

La donna ha inviato al pasticcere anche un’immagine indicativa di come desiderava fosse la sua torta di compleanno: uno schizzo su un foglio bianco su cui aveva disegnato un cerchio (la torta deve essere rotonda) contornato da riccioli di glassa bianca bordati a loro volta da alcuni fiocchetti neri.

Per completare il tutto, un messaggio di auguri nella parte centrale della torta.

La torta era perfetta, nella forma, nelle dimensioni, negli ingredienti .. ma con una sorpresa per quanto riguardava le decorazioni. Infatti, il pasticcere aveva fedelmente riportato le istruzioni della festeggiata al centro della torta.

Peyton ha postato il tutto su Tik Tok dove ha ricevuto tantissimi commenti divertiti ma increduli. Come hanno scritto in molti, infatti, sembra davvero impossibile credere che sia successo davvero e che non si tratti invece di una scenetta preparata ad hoc per avere dei like sui social.

Ciò che ha lasciato basiti Peyton, i suoi amici e coloro i quali hanno visto la torta su Tik Tok, è constatare il fatto che sia possibile che un professionista commetta una simile gaffe.

Tra i commenti ricevuti qualcuno ha scritto di avere vissuto un’esperienza analoga e altri consigliano alla protagonista di riderci su, perché rimarrà senz’altro un ricordo divertente da raccontare e condividere anche in futuro con gli amici.