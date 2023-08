Toto Cutugno, ecco come parlava della sua malattia: “Avevo un melone”

Deceduto all’età di 80 anni Toto Cutugno ha lasciato un vuoto enorme al suo pubblico e ai tanti colleghi che hanno avuto l’opportunità di lavorare con lui. Artista ha lasciato in eredità alla musica italiana molti brani di successo, che hanno ottenuto un eco mediatico internazionale. L’annuncio della morte è stato dato nei giorni scorsi, ma a quanto pare il cantante era ricoverato al San Raffaele di Milano già da qualche settimana.

Per il momento non sono note le cause della morte. I medici che si sono occupati di Toto Cutugno nel comunicare il decesso hanno parlato d’una lunga malattia. In molti tuttavia ricordano quando il cantante de L’Italiano ha parlato della sua patologia in un’intervista rilasciata al programma radiofonico I Lunatici. Cutugno riferì d’aver avuto un cancro alla prostata, d’aver combattuto e d’aver vinto.

Poi ringraziò Albano Carrisi per avergli suggerito d’andare da un medico: “Albano Carrisi mi ha salvato la vita. Mi rivolgo agli uomini: fate prevenzione, ca**o. Io mi sentivo una roccia dieci anni fa, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre quattro volte, per andare a fare la pipì. Mi sono confidato con Albano e mi ha consigliato un medico. Quel medico che si è accorto, alla prima visita, che non avevo una prostata, ma un melone”.

Toto Cutugno operato anche al polmone

L’intervento immediato dei medici diete a Toto Cutugno l’opportunità di vivere qualche altro anno. Il tumore, nonostante varie cure, contaminò anche un rene che in seguito fu asportato. Nonostante la patologia Cutugno si è sempre mostrato al pubblico sorridente.

Negli ultimi tempi le sue condizioni si sono aggravate e il cantante è stato costretto al ricovero. Infine è sopraggiunto il decesso e l’addio definitivo a tutto il suo pubblico. Inutile dire che i colleghi d’Albano e Pupo ma anche Adriano Celentano non hanno mancato di spendere parole di cordoglio nei suoi confronti.