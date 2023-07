Totti-Ilary, mistero Rolex: sono spariti gli orologi

Francesco Totti e Ilary Blasi tornano protagonisti del gossip. Dopo aver subito una pressione mediatica durata mesi e scaturita dall’annuncio della fine del loro matrimonio i due ex coniugi hanno provato a riprendere in mano le loro vite. A distanza di un anno da quel comunicato che ha cambiato la loro vita e quella della loro famiglia i due hanno intrapreso nuove relazione e stanno cercando di dare ai tre figli stabilità e affetto.

Gli ex coniugi sono tuttavia alle prese con la definizione del patrimonio da condividere. I due non hanno trovato un accordo e hanno rimesso tutto in mano al tribunale. In molti tuttavia ricorderanno il caso dei Rolex sottratti da Ilary all’ex marito e mai riconsegnati. Ora a quanto pare i famosi orologi dal valore inestimabile non si trovano più. Il giudice aveva deciso che i preziosi sarebbero stati divisi equamente fino a quando non si fosse stabilita la proprietà.

Sembra tuttavia che la conduttrice abbia denunciato la scomparsa dei preziosi e anche d’altri bene di valore. Ilary avrebbe oggi solo due degli orologi indicati. La Blasi, in virtù dell’affido condiviso dei Rolex stabilito dal giudice avrebbe dovuto depositare i bene preziosi in una cassaforte congiunta dove i due coniugi hanno accesso in modo paritario. Ma quanto pare il deposito non c’è mai stato e la Blasi continua a sostenere di non avere i Rolex a sua disposizione. Nell’apposita udienza che si è tenuta nei giorni scorsi a cui Ilary non ha partecipato, la conduttrice ha dichiarato in una nota che gli orologi sono spariti. Tra questi anche un Daytona Rainbow dal valore di 1 milione di euro.

Ilary Blasi e Francesco Totti, il Rolex gate si infittisce

La battaglia dei Rolex assume contorni sempre più misteriosi. Totti e Ilary sembrano essere molto concentrati sull’assegnazione e gestione dei gioielli come se non avessero altri beni di cui occuparsi.

Ad oggi il mistero non sembra trovare soluzione. Per ora i legali dell’ex calciatore hanno contestato le affermazioni della controparte e temono che la conduttrice abbia venduto gli orologi. L’evoluzione della vicenda assume contorni sempre più interessanti.