Tragedia a Civitanova: donna travolta e uccisa dal treno

Tragedia sui binari all’alba del 10 maggio. Una donna è stata travolta e uccisa dal treno poco dopo le 5 del mattino a Civitanova, all’altezza del tratto ferroviario di via Buozzi. Al momento non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso e per ricostruire quanto accaduto. Le autorità stanno cercando di capire se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o se la vittima stesse attraversando la ferrovia.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi. La vittima è una giovane nordafricana. Il suo corpo, dopo l’urto, è stato sbalzato tra un binario di transito e un binario morto ed ha subito lesioni prevalentemente alla testa. In loco è presto giunto il compagno della donna, che ha fornito agli inquirenti importanti informazioni per ricostruire le ultime ore di vita della giovane.

Ritardi fino a due ore e cancellazioni sulla linea Adriatica

L’accaduto ha rallentato notevolmente la circolazione. Secondo le prime notizie sulla viabilità ferroviaria i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali potrebbero registrare ritardi fino a 120 minuti. Il treno IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40), ad esempio, viaggia con un ritardo superiore a 60 minuti. Anche i treni Regionali potrebbero subire limitazioni di percorso e cancellazioni nelle prossime ore.