Tragedia a Sanremo: 17enne perde la vita dopo essere stato investito da un camion, sorella gravemente ferita

Due giovani ragazzi stavano dirigendosi a scuola quando si sono trovati coinvolti in un tragico incidente. La ragazza più giovane, di soli 15 anni, è attualmente in lotta tra la vita e la morte. L’incidente è avvenuto lungo una bretella priva di marciapiede, aumentando il rischio per i pedoni. Secondo le prime testimonianze, l’autista coinvolto si è dato alla fuga, per poi essere rintracciato.

L’incidente si è verificato a Bussana, frazione di Sanremo, che ha coinvolto due giovani. Uno studente di 17 anni ha perso la vita, mentre sua sorella di 15 anni è stata ricoverata con gravi ferite. L’autista del veicolo coinvolto è fuggito dalla scena, ma è stato successivamente rintracciato e fermato dalla polizia.

- Advertisement -

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 del mattino mentre i giovani camminavano lungo il muro. Le forze dell’ordine stanno utilizzando i filmati della videosorveglianza del mercato dei fiori vicino alla zona per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Chi era il ragazzo deceduto

Si chiama Mohtadi Doukhani, il giovane di 17 anni morto nell’incidente, figlio di immigrati tunisini, ha perso la vita in sala operatoria. I due ragazzi stavano andando a scuola nella zona del mercato dei fiori quando sono stati coinvolti nell’incidente. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i genitori dei ragazzi avevano da tempo espresso preoccupazione per la pericolosità del percorso che i giovani dovevano affrontare per raggiungere la scuola.

- Advertisement -

Il veicolo è stato sequestrato

L’autista del Tir coinvolto è stato rintracciato dalla polizia grazie alle descrizioni fornite da un testimone. Dopo aver consegnato la merce a un’azienda locale, l’uomo ha dichiarato di non aver notato nulla. Il veicolo, con targa rumena, è stato sequestrato e l’autista è stato trasferito in ospedale per gli esami medici di rito.