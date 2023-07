Tragedia al campo scout: ragazza di 16 anni muore travolta da un albero

Tragedia al campo scout: una ragazza di soli 16 anni è morta travolta da un albero mentre si trovava in tenda in località Palù, in Val Camonica. L’incidente è avvenuto questa mattina 25 luglio all’alba: l’albero a causa delle forti piogge e del maltempo è caduto, colpendo la giovane in pieno proprio mentre dormiva nella sua tenda.

Nella zona boschiva sono presto intervenuti il soccorso alpino, guardia di finanza, i soccorritori della protezione civile e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della giovane e accompagnato a valle il resto del gruppo, mettendolo al riparo nella palestra del paese di Corteno Golgi. Infatti, il campo è stato evacuato per il temporale. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la ragazzina non c’è stato nella da fare.

Il campo scout è stato evacuato

La premier Giorgia Meloni ha commentato la tragedia con queste parole: “Voglio portare la mia totale solidarietà alla famiglia della ragazza uccisa per la caduta di un albero”.“Il mio cordoglio alla famiglia. Sono vicina al mio territorio e a tutta la popolazione colpita”, ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, senatrice bresciana e portavoce di Azione. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco.