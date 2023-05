Tragedia sfiorata ad Azzano Mella: si ribalta un autobus pieno di studenti

Forte spavento ad Azzano Mella (provincia di Brescia) dove questa mattina intorno alle 7, un pullman si è ribaltato su un fianco. All’interno del mezzo viaggiavano diversi studenti diretti a scuola. Secondo le prime ricostruzioni si tratta di circa 22 ragazzi. L’incidente è avvenuto sulla strada interna che collega Corticelle Pieve, frazione di Dello, all’abitato di Azzano Mella.

Un altro scuolabus che viaggiava dietro al mezzo che si è ribaltato, si è fermato a dare soccorso. In un primo momento i ragazzi bloccati nel mezzo coinvolto nell’incidente, sono stati aiutati dagli studenti del secondo bus. In loco sono presto intervenute tre squadre di vigili del fuoco e la Stradale di Desenzano. Contestualmente l’Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha fatto scattare il piano di emergenza inviando sul posto l’elisoccorso, un’automedica e tre ambulanze.

Tredici studenti sono stati trasportati in pronto soccorso

Fortunatamente non dovrebbero esserci feriti gravi. I coinvolti sarebbero solo contusi. Sul posto sono arrivati anche alcuni genitori che hanno prestato i primi soccorsi, allertando poi il 118. Sono tredici in tutto i ragazzi trasportati in pronto soccorso, per gli altri le cure sono state immediate. Ad arrivare sulla strada anche i sindaci di Dello e Azzano per sincerarsi delle condizioni dei giovani.

Sulle cause dell’incidente al momento si ipotizza un problema col manto stradale bagnato, per cui il mezzo avrebbe perso aderenza.