Tragico incidente nella Costiera Amalfitana: muore turista americana colpita dall’elica

Aveva 44 anni la turista di origini inglesi deceduta in seguito a un gravissimo incidente di cui è stata protagonista durante una vacanza con la famiglia nella Costiera Amalfitana. La donna era a bordo di un motoscafo dove c’erano anche il marito e i figli. L’impatto estremamente violento a fatto sbalzare in mare la donna, che nonostante i tempestivi soccorsi non ce l’ha fatta.

La turista americana si chiamava Adrienne Vaughan, era partita con tutta la famiglia per un giro in Europa.

Feriti sia il marito della donna, che ha dovuto assistere alla terribile scena senza poter fare niente, che lo skipper dell’imbarcazione, entrambi trasportati presso l’ospedale di Castiglione di Ravello. La Capitaneria di Porto di Amalfi ha prontamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto ed eventualmente trovare anche le motivazioni di questa tragedia. Restano infatti, avvolte nel mistero, le cause di questo incidente.

Subito dopo l’impatto Adrienne è stata sbalzata in acqua per la violenta collisione, finendo tra le eliche del motore, nell’incidente ha riportato profonde ferite multiple su tutto il corpo e alla testa.

Si sono attivati immediatamente i soccorsi con le 2 ambulanze del 118 arrivate al porto e l’elisoccorso, indispensabile per la corsa in ospedale che purtroppo non è servito alla donna, deceduta. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma le ferite riportate erano troppo gravi per permetterle di sopravvivere.

Nel frattempo i turisti che affollavano la zona sono stati sfollati. In un momento di alta stagione dove l’assalto al noleggio delle imbarcazioni è all’ordine del giorno. In merito alle cause dell’incidente e alle eventuali responsabilità non ci sono elementi, occorrerà attendere il responso delle indagini immediatamente avviate.