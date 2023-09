Trapani, uccide la compagna e si toglie la vita. Ennesimo femminicidio

Sono passati solo pochi giorni dall’omicidio dell’infermiera romana e dal ritrovamento del suo cadavere, che di nuovo la cronaca viene insanguinata dalla morte di un’altra donna per mano di chi un tempo aveva invece detto di amarla.

Il tragico evento ha avuto luogo ieri sera nella provincia di Trapani, dove Angelo Reina di 42 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco la sua ex-compagna 39enne Marisa Leo e poi si è suicidato. I due si erano già lasciati da qualche tempo ed avevano una bambina piccola che viveva con la mamma.

Dalla ricostruzione dei fatti sembra che l’uomo abbia attirato la donna, con la scusa di un incontro “chiarificatore”, nella sia azienda di famiglia tra Marsala e Mazara del Vallo ma, una volta giunti sul posto, le avrebbe sparato tre colpi uccidendola. Subito dopo l’assassino si è recato su un viadotto all’ingresso di Castellamare del Golfo e si è suicidato con una pistola; nella sua auto però sono state ritrovate diverse armi ed è ancora al vaglio degli inquirenti capire se l’arma utilizzata da Reina per togliersi la vita sia stata la stessa con la quale ha messo fine a quella di Marisa.

La donna già nel 2020 aveva denunciato il suo ex per stalking ed è quindi anche da capire come l’uomo possa esser entrato in possesso delle armi dato che, a seguito appunto di tale denunce, non poteva avere il porto d’armi.

La vittima, originaria di Salemi, era molto conosciuta nella zona in quanto lavorava come responsabile marketing in una nota cantina di Mazara del Vallo: moltissimi di messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia ed il sindaco di Salemi ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si terranno i funerali.