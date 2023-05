Trento: auto e pullman in fiamme, in 10 giorni

Ancora incendi a Trento. Il bilancio è quello di sei auto distrutte dalle fiamme o in alcuni casi pesantemente danneggiate e un pullman. Oggi le forze dell’ordine hanno arrestato il presunto responsabile dei reati. Si tratta di un cittadino di 28 anni di origine nigeriana, rifugiato, con precedenti e senza fissa dimora. L’uomo è stato portato nel carcere del capoluogo. Nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Trento chiederà la convalida del fermo.

Secondo quanto riferito, gli investigatori sarebbero riusciti ad arrivare al soggetto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ad alcune testimonianze. Diverse persone hanno riferito che nella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo in stato confusionale è stato visto aggirarsi nella zona, dove due auto sono state incendiate e distrutte. Il 28enne, infatti, è stato accusato di aver dato fuoco a tre auto parcheggiate in via Tomaso Gar, davanti alla facoltà di Lettere.

Gli altri casi riguardano: un’auto incendiata in via Grazioli, un rogo in piazza Dante con le fiamme che avevano avvolto due macchine e durante lo scorso weekend si è verificato un principio di incendio su un pullman fermo accanto alla ferrovia di Trento – Malè. Sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per cercare di capire quello che sta accadendo in città.