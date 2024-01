Trento: auto finisce sul marciapiede e investe donna e due bambini

Nel corso della mattina di oggi un’automobilista di Trento ha perso il controllo della propria autovettura ed è finito sul marciapiede, investendo una donna e due bambini. Il tragico incidente ha avuto luogo in via Einaudi nel capoluogo trentino.

Sul posto, una Citroen C1 stava viaggiando nel senso di marcia opposto a quello della corsia adiacente al marciapiede, quando la conducente avrebbe perso il controllo. Subito dopo aver invaso il marciapiede, la vettura ha investito una donna di 31 anni che stava passeggiando con i suoi due figli, un bambino di 8 anni e un neonato.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto e al conseguente investimento. Subito dopo l’incidente i numerosi passanti hanno allertato i soccorsi e ben cinque ambulanze sono intervenute per soccorrere gli investiti.

Sia la donna di 31 anni che is suoi due figli sono stati trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento d’urgenza in codice rosso. La polizia locale della città ha chiuso al traffico via Einaudi per permettere alle forze dell’ordine di svolgere gli accertamenti necessari.

Successivamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere l’auto, rimasta gravemente danneggiata nello schianto con un cancello adiacente al marciapiede. Al momento le condizioni della donna investita a Trento e dei suoi due figli non sono state rese note.