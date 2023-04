Trento, runner 25enne trovato morto nel bosco

Era uscito di casa ieri pomeriggio per una corsa, dirigendosi in una località poco sopra l’abitato, e non ha più fatto rientro. Stiamo parlando di un giovane runner di 25 anni che è stato trovato senza vita nei boschi di Caldes. Non vedendolo tornare a casa, i famigliari hanno sporto denuncia e sono iniziate le ricerche delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Le indagini a tappeto su tutto il territorio, sono andate avanti fino a tarda notte, per concludersi con il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il giovane sia stato sbranato da un animale selvatico. In quelle zone boschive, infatti, non è raro che si incontrino orsi o animali di altro genere.

L’escursionista aggredito nei pressi di Malga Mandriole

Un mese fa, infatti, un orso aveva aggredito un escursionista nei pressi di Malga Mandriole, in val di Rabbi, che si trova a pochi chilometri di distanza da Caldes. Tuttavia al momento questa è solo un’ipotesi, occorre attendere i risultati dei rilievi per avere informazioni certe. Sul posto si è recato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti assieme al dirigente della protezione civile Raffaele De Col. Intanto sulla vicenda stanno indagando i carabinieri ed i forestali della Provincia.