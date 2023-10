Trieste: donna accoltella il compagno, entrambi ricoverati in ospedale

Un litigio come può capitare tra tutte le coppie che però questa volta è sfociato nel peggiore dei modi possibili. Questo è quanto è accaduto a Trieste, il capoluogo del Friuli Venezia-Giulia.

La lite e poi la violenza

Una donna ha accoltellato il proprio compagno a Trieste al termine di una violenta lite scoppiata nel corso della notte. Ora sono entrambi ricoverati all’ospedale di Cattinara.

L’episodio è avvenuto in via Cumano, in una zona periferica non molto lontano dall’Ippodromo. Sul caso indagano i carabinieri del comando locale che, dopo i primi accertamenti, non hanno rilasciato ulteriori informazioni sugli accadimenti.

Secondo quanto si è potuto apprendere, l’uomo sarebbe stato pugnalato al torace, ma la sua vita non sarebbe a rischio. Anche la donna avrebbe fatto ricorso alle cure mediche dell’ospedale a causa di alcune ferite. La coppia ha cominciato il litigio poi culminato con una coltellata: lui è un cittadino italiano, lei è straniera. Nei loro confronti non è stato sinora reso noto alcun provvedimento.