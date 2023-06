Troppi batteri: Analisi Arpae (Emilia-Romagna): da Casal Borsetti a Lido di Dante

A poche ore dall’inizio della stagione balneare prevista per domani 2 giugno, arrivano le analisi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. In seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nelle scorse settimane, i fiumi hanno riversato nell’Adriatico acqua fangosa alla quale si sono mescolati gli scarichi delle fogne delle zone allagate.

I dati di Arpae, infatti, hanno evidenziato valori troppo alti di escherichia coli ed enterococchi. I parametri non risultano essere conformi a Casal Borsetti nord e sud, a Marina Romea e nella parte nord della Bassona, quella di Lido di Dante. Gli enterococchi invece sono troppo alti a Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, nella zona a nord di Casal Borsetti, a Lido di Dante e per 100 metri a nord e 50 a sud rispetto al porto canale di Cervia.

Arpae ripeterà le analisi ogni 24 ore

Per fare il bagno quest’estate bisognerà recarsi in un breve tratto di 500 metri a nord e 300 a sud rispetto alla foce dei Fiumi Uniti e poi in tutta la zona sud: Lido di Classe, Lido di Savio, Milano Marittima, Cervia a esclusione della zona del porto canale e Pinarella. Arpae ha comunicato che ripeterà le analisi ogni 24 ore. La Regione ha fatto sapere che già da questa mattina sono stati disposti in spiaggia i cartelli di divieto di balneazione.