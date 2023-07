Turista precipita col Quad in un fossato e muore

Tragedia in contrada Cabiano, a Ripatransone, in una zona agricola non molto distante dal centro residenziale La Vigna, che si trova sulla Valtesino. Qui un turista di origini tedesche è precipitato con il quad in un dirupo ed ha perso la vita. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri 10 luglio intorno alle 22. Sul posto sono presto intervenuti i carabinieri insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco di San Benedetto.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima, Heinrich Johannes, aveva 88 anni ed ogni pomeriggio usciva per andare a controllare alcune terre di sua proprietà. Questa volta però qualcosa è andato storto. A dare l’allarme alcuni familiari dell’uomo allarmati dal fatto che non avesse fatto rientro a casa.

Il motore del mezzo ha indirizzato le ricerche dei militari

Le ricerche dell’uomo sono state molto brevi: i carabinieri si sono messi subito in movimento ripercorrendo la strada che la vittima era solita fare quasi ogni giorno a bordo del suo mezzo di trasporto. A facilitare il ritrovamento è stato anche il motore del quad, che era comunque rimasto acceso in seguito all’incidente. Ai militari è bastato seguire il rumore proveniente dal veicolo per risalire al corpo senza vita di Heinrich.