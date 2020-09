Ucciso Don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi

Un parroco di Como, Don Roberto Malgesini di 51 anni è stato ucciso a coltellate questa mattina poco dopo le 7 in piazza San Rocco vicino la parrocchia. Il sacerdote era molto conosciuto in città per via del suo impegno con gli ultimi con gli emarginati.

L’omicida è uno straniero con problemi psichici

L’omicida è uno straniero e si è costituito questa mattina alle 8 subito dopo aver commesso l’omicidio. Ha problemi psichici e dei provvedimenti di espulsione mai eseguiti. Cosi come conferma il direttore della Caritas di Como Roberto Bernasconi.

Il parroco è stato colpito alle spalle mentre percorreva la stradina in salita che conduce alla parrocchia. A notare il corpo riverso a terra sono stati i passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia giunta sul posto ha trovato il coltello usato per l’omicidio.

Don Roberto: in prima linea per difendere i senzatetto

Don Roberto originario della provincia di Sondrio era sempre in prima linea a favore dei senzatetto, degli emarginati e degli stranieri. Faceva molto volontariato ed era noto nell’ambiente in quanto collaborava con le associazioni che si occupano di accoglienza.

Coordinava un gruppo di volontari di Como che ogni giorno porta un pasto ai senzatetto e agli emarginati per le strade della città. Viveva nella parrocchia di San Rocco ma non era la sua in quanto la sua pastorale era l’assistenza ai bisognosi.

Il vescovo arrivato in piazza ha benedetto la salma

Il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni subito dopo aver saputo della tragica notizia è arrivato in Piazza San Rocco e ha benedetto la salma di Don Roberto. La folla incredula si è radunata intorno alla piazzetta. Il vescovo ha espresso profondo dolore e sgomento. Questa sera alle 20.30 è prevista in Cattedrale il Santo Rosario e il sindaco di Como Mario Landriscina vuole proclamare il lutto cittadino.