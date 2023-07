Ue: flussi dei dati tra Europa e USA più sicuri

La Commissione europea decreta che gli Stati Uniti assicurano un livello di protezione adeguato per i dati personali trasferiti dall’Ue alle società Usa.

Ue: cosa ha decretato la Commissione?

In base alla nuova decisione dell’Ue, i dati personali possono fluire in sicurezza dall’Ue alle società statunitensi partecipanti in sicurezza. Il nuovo quadro “garantirà flussi di dati sicuri per gli europei e porterà certezza del diritto alle aziende su entrambe le sponde dell’Atlantico“. Lo dichiara Ursula von der Leyen. Si tratta di un “passo importante per dare fiducia ai cittadini“. Le società statunitensi potranno aderire al “Data Privacy Framework Ue-Usa”, con il quale si impegnano a rispettare una serie di obblighi in materia. Tra questi ci sono ad esempio l’eliminazione di dati personali se non più necessari per lo scopo di raccolta e la continuità della protezione quando i dati sono condivisi con terzi.

I benefici per l’Unione Europea

I soggetti che fanno parte dell’Ue beneficeranno di vie di ricorso nel caso in cui i dati siano gestiti in modo inappropriato da società statunitensi. Queste vie sono meccanismi di risoluzione delle controversie indipendenti e gratuiti e un collegio arbitrale. I cittadini dell’Unione Europea avranno accesso a un meccanismo di ricorso indipendente e imparziale sulla raccolta e utilizzo dei loro dati da parte delle agenzie di intelligence statunitensi. Tra questi troviamo un tribunale per il riesame della protezione dei dati di nuova creazione, che indagherà e risolverà autonomamente i reclami adottando misure correttive vincolanti.