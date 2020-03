Ufficiale: Scuole chiuse in tutta Italia, fino al 15 Marzo

Continua in tutta Italia l’emergenza Coronavirus e con essa arriva il provvedimento di chiusura di tutte le scuole in tutto il paese dal 5 fino al 15 Marzo.

La situazione nelle scuole, gli ultimi aggiornamenti

Il nuovo decreto della presidenza del Consiglio sta per adottare nuovi provvedimenti, pronto per oggi. Gli esperti hanno dato nuove raccomandazioni per cercare di limitare i contagi. Scuole chiuse fino al 15 Marzo dopo aver tenuto conto di tutte le indicazioni del comitato tecnico e scientifico.

La situazione fino a questa mattina 4 Marzo nelle scuole

Varia di ora in ora con continui cambiamenti. In Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le scuole restano chiuse fino al 7 marzo. In Liguria si fermano fino all’8 marzo cosi come in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. In Toscana, scuole chiuse per 15 giorni a Chiusi, in provincia di Siena. Cancelli chiusi per un giorno (mercoledì 4) a Pontremoli (in provincia di Massa Carrara).

In Abruzzo scuole chiuse fino a sabato 7, anche in Puglia scuole chiuse nel paese di San marco in Lamis. In Campania, chiuse mercoledì 4 marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutti i comuni dell’Isola di Ischia. A Torre del Greco chiusura delle scuole d fino a sabato 7 marzo.

Mentre nel Lazio scuole chiuse fino all’8 di marzo. In Molise, chiuse per quattro giorni tutte le scuole a Montenero di Bisaccia (in provincia di Campobasso).

Viaggi didattici sospesi

I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche come dispone il decreto del 25 febbraio 2020 sono tutti sospesi fino al 15 marzo 2020. La sospensione è prevista per tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Lo stesso provvedimento riguarda anche i viaggi con il progetto Erasmus come si legge sulla nota dell’agenzia Erasmus “Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’Agenzia Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.

I viaggi didattici sospesi possono essere rimborsati infatti il Decreto del Presidente del Consiglio prevede secondo il Codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.

Chi si assenta da scuola perchè malato deve portare il certificato medico?

Fino al prossimo 15 marzo salvo approvazione del nuovo decreto, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico. Inoltre il periodo di assenze forzate non saranno conteggiate ai fini della validità scolastica quindi l’anno rimane valido.

Sempre secondo il decreto del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole dove è stato adottato il provvedimento di emergenza, in comune accordo con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, si possono effettuare delle attività di didattica a distanza specie per i disabili. Il Ministero sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti.

Col nuovo decreto le scuole resteranno chiuse fino al 15 Marzo, una rigida misura per contrastare la diffusione del coronavirus. A breve sarà diramato il decreto.