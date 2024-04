Scopre nella casa delle bambole di sua figlia qualcosa che non le piace affatto e lo getta via

Simone Navybox sta riordinando la cameretta di sua figlia come ogni giorno. Si sofferma ad osservare la casa delle bambole con cui la bambina gioca e trascorre molto del suo tempo quando è in casa. All’improvviso nota che tra i gadget che costituiscono il set per il bagno della casa delle bambole (set che la stessa Simone ha acquistato e regalato a sua figlia) c’è un oggetto che la fa indignare e che assolutamente non dovrebbe essere incluso in un kit da gioco per bambine.

Si tratta di una bilancia, sì esattamente una bilancia pesapersone.

Simone non se lo aspettava: nella casa delle bambole dovresti trovare il letto, il guardaroba, il divano, il televisore, la vasca da bagno, la cucina e la sala da pranzo con piattini, sedie, tende, tutto l’occorrente per ricreare l’atmosfera di una vera casa. E non una bilancia per il controllo del peso.

Questa scoperta l’ha fatta indignare, così ha buttato nel cesto dell’immondizia quell’accessorio fuori luogo, senza poi parlarne con sua figlia.

Dopodiché, ha postato online il video di questa scoperta e anche della sua fine commentando che inserire una bilancia è trasmettere un bilancio sbagliato alle bambine e potrebbe generare problemi nell’ambito delle loro abitudini alimentari e del rapporto con il loro peso.