Uomini e Donne, Alessandra risponde a Luca Daffrè: “Parlo io…”

Nei giorni scorsi Luca Daffrè ha confermato sui social che la storia con Alessandra, la corteggiatrice scelta a Uomini e Donne, è finita. I due in studio sono apparsi molto affini, sembrava che fra loro ci fosse una certa intesa e invece una volta lontano dai riflettori qualcosa non andato come da programma.

E se Luca ha accusato Alessandra d’aver parlato troppo e d’aver evitato il confronto con lui, oggi la giovane ha deciso di dire la sua. L’ex corteggiatrice ha usato i social per dare la sua versione dei fatti e rivelare il reale comportamento tenuto dall’ex tronista subito dopo aver lasciato il daytime di Maria de Filippi. Per molti Luca non è mai stato realmente interessato a nessuna corteggiatrice, ha scelto Alessandra solo per uscire pulito dal format.

L’ex corteggiatrice ha rivelato che in più occasioni Daffrè le ha fatto notare di non essere parte del suo mondo. Anche Deianira Marzano, che ha ricevuto alcune segnalazioni sulla non coppia, ha preso una posizione diplomatica e non ha colpevolizzato l’ex naufrago: “Non mi sento di imputare a lui la causa del non decollo di questa storia ma ci sono sempre motivazioni dentro di noi che non ci fanno andare avanti“.

La risposta d’Alessandra: “Non ero parte del suo mondo”

“Sta diventando tutto troppo e molto ridicolo perché sto passando per la ragazza che non sono” queste le parole d’Alessandra, che non si aspettava tutto questo clamore. L’ex corteggiatrice ci tiene a precisare che non c’è stata nessuna storia, dopo la scelta, sono stati insieme solo 8 ore:

“Non ho praticamente avuto modo di passare del tempo con lui. Abbiamo passato insieme forse otto ore“. Ha poi aggiunto: “Diceva che non riuscivo ad appartenere al suo mondo, non andava bene il modo in cui mi vestivo, i miei capelli…“Ha poi concluso il suo intervento parlando bene dell’ex tronista: “È una persona con cui sicuramente esserci amico, relazionarsi…bravissima. Nulla da dire, non sputerò mai nel piatto in cui ho mangiato“.