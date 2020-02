Uomini e Donne, Alessandro Graziani su Serena Enardu: “Preferisco non parlare di lei perchè…”

Alessandro Graziani è tra i nuovi corteggiatori di Uomini e Donne, il bel tentatore conosciuto al grande pubblico per aver conquistato Serena Enardu durante la sua partecipazione a Temptaion Island Vip a tal punto da farla vacillare e rendere insicura sul suo rapporto consolidato con Pago, ora guarda avanti e vuole farsi il suo percorso a Uomini e Donne senza condizionamenti esterni.

Intervistato dal magazine della trasmissione di Maria de Filippi Alessandro ha rivelato che è arrivato a Uomini e Donne per un appuntamento al buio, ma è felice d’aver trovato Giovanna che merita una persona che le voglia bene veramente ma anche Sara che ha espresso chiaramente un interesse nei suoi confronti.

Ovviamente durante l’intervista il giocatore di pallavolo ha risposto anche ad alcune domande che riguardano Serena Enardu, ha provato a chiarire che tipo di rapporto c’è stato con l’ex tronista e cosa c’è fra loro oggi.

Uomini e Donne, Alessandro Graziani: “Non sono io il responsabile della rottura tra Serena e Pago”

Alessandro Graziani ci tiene a precisare che i motivi della fine del rapporto tra Serena Enardu e Pago non lo riguardano, non è stato di certo per lui che l’ex tronista ha avuto dei dubbi: “Ora il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me, come non è mai dipeso.”

L’ex tentatore vuole mettere la parola fine a questa storia, preferisce non parlarne più riguarda il passato, ora lui ha altri progetti e a quanto pare anche Serena: “Penso se ne sia parlato già abbastanza. Se non fosse già chiaro, adesso voglio godermi questo percorso a Uomini e Donne senza dover pensare a una storia che, per quanto abbia rappresentato un’esperienza forte, appartiene al passato.”