Uomini e Donne, Alessandro Zarini e Veronica Burchielli si stanno vivendo

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne hanno rivelato di stare molto bene insieme, per ora

Sono stati tra i protagonisti della prima fase del trono classico di Uomini e Donne, sicuramente i più appassionati e interessanti stiamo parlando di Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, lui tronista dopo essere stato tentatore e pronto a cercare la sua anima gemella, lei dapprima corteggiatrice confusa per poi dire no al giovane e accettare la proposta di sedere sulla sedia rossa.

In molti hanno creduto che Veronica avesse pianificato il tutto e si è presa le critiche di tutta la rete che l’ha accusata d’aver approfittato della bontà di Zarino, d’averlo manipolato per sceglierla per poi dirgli di no. Veronica una volta sul trono non ha saputo godersi l’occasione e dopo qualche esterna dove era visibilmente imbarazzata ha chiesto di rivedere Alessandro che nel frattempo ha accettato di diventare coach nella scuola di Amici.

Il giovane napoletano ha accettato di rivedere e ascoltare le insicurezze di Veronica Burchielli ma non di diventare corteggiatore, non se l’è sentita di tornare in tv a conoscere la tronista davanti le telecamere e le ha chiesto di uscire insieme. Veronica ha preso per mano l’ex tentatore e ha lasciato il trono, ora sono insieme e si stanno vivendo lontano dalle telecamere anche se non lontano dai social.

Uomini e Donne, Veronca Burchiello e Alessandro Zarino rispondono ai followers: “Ci stiamo vivendo”

Stanno vivendo la loro storia lontano dalla tv Alessandro Zarino e Veronica ma non possono sottrarsi dai commenti sui social. A chi gli chiede come vanno le cose, se veramente sono ancora insieme loro rispondono che per il momento vivono giorno per giorno, cercando di conoscersi meglio e viversi il più possibile per stare bene.

Veronica ha poi rivelato che solo il tempo potrà dare tutte le risposte, per il momento stanno bene e Alessandro è anche molto geloso di lei e questo le fa piacere: “È una sana gelosia per questo mi piace! Io sono gelosa ma non possessiva e credo sia la cosa più importante. Non si è di proprietà nemmeno con un anello al dito, bisogna lasciare libere le persone.”