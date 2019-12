Uomini e Donne trono classico: Veronica Burchielli sceglie Alessandro Zarino

Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne sono tutte concentrate sulle azioni di Veronica Burchielli che a quanto pare non è molto sicura di voler rimanere seduta sul trono che Maria de Filippi, a sorpresa, le ha offerto quando ha deciso di dire di no ad Alessandro Zarino. La giovane che attualmente vive a La Spezia con i nonni a cui è molto legata è decisamente confusa e secondo quanto riportano le anticipazioni del Vicolodellenews non è sicura di voler andare avanti nel suo percorso alla ricerca dell’anima gemella.

Veronica pensa ancora Alessandro Zarino per questo ha deciso di richiamarlo e chiedergli di venirla a corteggiare, una situazione inverosimile che fa cadere ogni ipotesi di complotto organizzata dalla redazione e dalla tronista. Veronica ha chiesto a Zarino di tornare, lui è arrivato in studio ma ha detto di non fidarsi di lei e non rimarrà a corteggiarla.

Uomini e Donne, Alessandro e Veronica escono insieme

Secondo il Vicolodellenews sempre molto attivo sulle anticipazioni di Uomini e Donne Alessandro e Veronica sono usciti insieme dal programma, al rifiuto di lui di corteggiarla lei ha rivelato che non sarebbe rimasta sul trono e a quel punto i due sono usciti insieme il tutto ha provocato le critiche di Tina Cipollari che senza mezze misure ha offeso la ragazza con parole pesanti:” In puntata subito Veronica litiga con Tina che le dà della falsa di mexxa e lei risponde mandandola a fanxxlo, si avvia così una sorta di insulti su insulti. Veronica poi dice che se lui rimane il suo trono ha ancora senso altrimenti uscirà con lui. Lui ovviamente non vuole rimanere e così si alzano, si abbracciano ed escono insieme“. E’ nato un nuovo amore: ma quanto durerà?