Uomini e Donne, Alfonso Signorini incontra Alessandro: cosa c’è stato con Serena Enardu?

Sono riprese le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, registrazioni in cui si evidenziano tante novità nel parterre dei protagonisti del programma: Giovanna Abate è una nuova tronista, Daniele Del Moro non ha ancora selezionato le sue corteggiatrice, Sara è in balia di alcuni ragazzi mentre Carlo Pietropoli ha ancora tante incertezze, anche se la vera novità è l’arrivo come corteggiatore di Alessandro Graziani.

Saputo della presenza di Alessandro nel programma di Maria de Filippi Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno d’irrompere nel programma per interrogare l’ex tentatore sul tipo di rapporto che ha con Serena Enardu o che aveva prima che lei entrasse nella casa per riconquistare Pago. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News il corteggiatore non ha risposto al giornalista è ha tenuto un atteggiamento vago, ha ammesso che forse Serena poteva evitare i like alle sue foto, ma in fondo non c’era niente di male.

Alessandro ha anche evitato di dire cosa c’è stato fra loro e ha invitato Signorini a chiedere a lei, lui non ha niente da dire in merito vuole solo viversi il suo ruolo da corteggiatore e anche se vuole bene a Serena oggi è consapevole che ognuno ha fatto le sue scelte.

Uomini e Donne, Tina Cipollari rivela: “A Settembre Alessandro e Serena sono stati visti insieme a Cagliari”

A porre fine alla falsa diplomazia di Alessandro Graziani che da persona per bene ha cercato di salvaguardare Serena Enardu è intervenuta Tina Cipollari che ha rivelato che secondo quanto le è stato riportato d’alcune amiche l’ex tentatore e la Eanrdu sono stati visti a Cagliari a Settembre, di conseguenza i due hanno trascorso almeno un weekend insieme.

Le informazioni raccolte da Alfonso Signorini saranno di certo riportate a Pago nell’imminente puntata del Grande Fratello Vip, ancora una volta Serena sarà invitata a spiegare la sua posizione in merito a tutta la vicenda.