Uomini e Donne, Armando Incarnato alla gogna: le difese inaspettate di un’ex dama

Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne Armando Incarnato è stato attaccato dagli opinionisti, ma anche d’alcuni colleghi del parterre. Il cavaliere, considerato uno del volti storici del programma, è stato accusato d’essere alla ricerca di visibilità, di non essere interessato a cercare l’anima gemella ma di voler solo scalare il successo tv.

La dama Aurora Tropea ha insinuato che Armando ha un suo agente, ha fatto il provino per il GF e desidera solo stare davanti alle telecamere. Il cavaliere napoletano ha provato a difendersi e in alcuni momenti è apparso provato, a stento ha trattenuto le lacrime. È evidente che Incarnato vuole uscire pulito dall’accuse, ma se in rete ha un seguito rilevante parte del pubblico lo considera presuntuoso e a volte arrogante.

A schierarsi dalla parte d’Incarnato un ex dama, che nel format di Uomini e Donne ha lasciato il segno: stiamo parlando di Barbara Santi. La donna è intervenuta sui social post puntata e non ha esitato a difendere Armando: “In tanti mi avete scritto “ma stai dalla parte di Aurora o stai dalla parte di Armando? Non avevo ancora visto. Ho visto adesso la puntata di ieri e assolutamente sono dalla parte di Armando. È strano ma mi ricorda quando io venivo accusata di cose che non avevo fatto. Diventavo matta, pazza. Mi nasceva da dentro. Una persona che invece vuole nascondere, rimane quasi sulle sue. Non si scalda così tanto.” Ha scritto l’ex dama sui social.

Barbara Santi: “Si, credo ad Armando”

Spesso Barbara Santi è stata accusata, nello studio di Uomini e Donne, di non essere una persona sincera. L’ex dama ha subito una serie di gogne mediatiche, e nonostante i tentativi di difesa non sempre è riuscita a far capire le sue intenzioni. Sarà anche per questo che oggi riesce a comprendere la reazione del cavaliere napoletano:

“Io ho visto in lui le reazioni che avevo io per difendere la mia verità. Perché era vero quello che dicevo e venivo attaccata per cose che non avevo mai fatto. Impazzivo come lui. Quindi io credo in Armando”.