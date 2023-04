Uomini e Donne caos in studio: lite furiosa tra Aurora e Armando

Nell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne gli animi di dame e cavalieri sono apparsi decisamente sopra le righe. Al centro della scena sono finiti Armando Incarnato, storico protagonista del daytime di Maria de Filippi e Aurora Tropea, dama tornata da poco nel programma.

Tra i due non c’è mai stato un particolare feeling e già in passato hanno discusso. Questa volta però Incarnato ha voluto smascherare la cattiveria della dama, rivelando cos’ha fatto alle spalle del programma e con l’unico fine di screditarlo. A quanto pare Aurora ha contattato un’ex corteggiatrice, che è anche uscita con Armando e l’ha invitata in studio per parlare male di lui. La giovane, Lucrezia Comanducci, ha però avvertito il cavaliere che ha messo all’angolo Aurora:

“Sei cattiva e hai cercato una persona fuori per screditare la mia persona agli occhi di Maria De Filippi e della redazione. Sei stata molto cattiva, dovresti chiedere scusa perché hai inventato una serie di bugie.” Aurora ha provato a difendersi ma l’attacco d’Armando è stato inarrestabile: “Sei contenta di avermi sporcato in quel modo? Sei contenta della figura di m***a che hai fatto con Lucrezia? Sei una donna cattiva.”

Maria de Filippi riprende Aurora: “Non mi interessano le serate d’Armando”

Nel confronto acceso tra Armando e Aurora dove anche Gianni Sperti ha provato inutilmente a fare chiarezza è intervenuta anche Maria de Filippi. La conduttrice ha ripreso la dama sottolineando che non le interessa sapere cosa fa Incarnato durante le sue serate, ma solo se alcuni suoi atteggiamenti sono compatibili con la sua presenza nel programma. La conduttrice desidera solo scoprire se Incarnato ha avuto una relazione con Lucrezia.

Nel contesto si è anche inserito Dario, l’uomo che Aurora sta frequentando. Il cavaliere ha fatto un passo indietro, non vuole più uscire con la dama: “Sono situazioni che secondo me vanno oltre quello che può essere il programma. Diffamare le persone… io l’ho subito, si ritorce contro chi non ha prove. Io non so Aurora come si sia comportata e neanche Armando. Prima di diffamare le persone o c’è una prova effettiva e reale o niente.”