Uomini e Donne: Carlo risponde a Nicole, ecco cosa ha detto

Nei giorni scorsi Nicole Santinelli, ex tronista di Uomini e Donne, ha mosse delle pesanti accuse nei confronti di Carlo Alberto, il corteggiatore che ha scelto e che ha lasciato dopo pochi giorni. I due si sono dichiarati molto presi l’uno dall’altra nel momento della scelta, ma poi Nicole ha fatto più di un passo indietro e ha lasciato il corteggiatore. In una recente intervista rilasciata al magazine Mio Nicole ha definito Carlo Alberto una persona non chiara, lo anche accusato perfino d’essere stato imboccato da Maria de Filippi.

L’ex corteggiatrice non ha esitato a insinuare dubbi sulla veridicità dei modi di fare dell’uomo: “Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo che avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona. “

Le dichiarazioni della Santinelli non sono piaciute a Carlo Alberto che in modo composto ha risposto all’ex tronista. Pensava di non essere più chiamato in causa e che la storia fosse conclusa e invece Nicole continua ad alimentare le polemiche: “Ciao a tutti, il video di oggi è soltanto per dire la mia sulle recenti accuse che sono state mosse nei miei confronti a cui questa volta non risponderò. Non risponderò perché è talmente evidente l’intento di colpire, al di fuori della verità, che non meritano risposta.“

Carlo Alberto: “Sono una persona pulita”

L’ex corteggiatore rivela d’essere sempre stato sincero e onesto, anche a Nicole ha dimostrato la sincerità dei suoi sentimenti: “Quindi ognuno è libero di credere a ciò che vuole, assolutamente. Ma io sono una persona pulita, ho sempre fatto del bene. Sempre! Quindi girerò sempre a testa alta. Queste accuse pretestuose, infondate, in mala fede, non meritano neanche la mia risposta. Tutto qua”.

Queste le parole dirette e sincere dell’ex corteggiatore che ha sempre avuto il pubblico dalla sua parte. Carlo Alberto potrebbe essere uno dei tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne. La sua immagine pulita ha conquistato anche Maria de Filippi, di conseguenza non è escluso che possa sedere sull’ambita sedia rossa.