Uomini e Donne, Daniele dal Moro è il nuovo tronista

Daniele dal Moro, ex gieffino e ex fidanzato di Martina Nasone è il nuovo tronista ad annunciarlo il profilo Instagram del programma

Volto conosciuto al grande pubblico Daniele dal Moro si è conquistato il titolo di nuovo tronista di Uomini e Donne, il bel giovane è stato uno degli inquilini del Grande Fratello dello scorso anno dove si è fatto notare per il suo carattere deciso e determinato ma anche per la sua storia con Martina Nasone la ragazza di latta che ha ispirato per la sua particolare storia di vita Irama e che ha vinto l’edizione del reality.

In attesa che Giulio Raselli scelga, il profilo Instagram del programma pomeridiano di Maria de Filippi ha annunciato il nome del nuovo tronista, pubblicando anche una breve brano della clip di presentazione.

Daniele dal Moro è un bellissimo ragazzo, ama lo sport e nella vita ha fatto tantissimi lavori oggi si occupa di gestioni aziendali. La cosa che lo commuove di più è parlare dei suoi genitori con cui non trascorre molto tempo e di questo è dispiaciuto: il padre è un parlamentare mentre la madre si occupa dell’azienda di famiglia gli impegni di lavoro li hanno sempre portati lontano dall’ex gieffino.

Uomini e Donne, Daniele dal Moro: “Sono egocentrico e determinato, ma anche tanto sensibile”

Daniele dal Moro approda a Uomini e Donne deciso a trovare una donna per la vita, a quanto pare l’ex gieffino è stanco di flirt poco importanti e di storie prive di sentimento cerca una persona con cui condividere la quotidianità che non a caso dovrebbe avere determinate caratteristiche:“Cerco una donna sensibile, di carattere, dolce, buona, intelligente, una donna che sia un valore aggiunto. Cerco stabilità, non mi interessano più le feste e il divertimento. Ho quasi 30 anni e sono pronto”.

Daniele sostiene d’essere una persona che prende le cose di petto, è un’estremista e a volte appare arrogante ma in realtà ha un grande cuore ed è molto sensibile: troverà a Uomini e Donne l’amore della sua vita?