Uomini e Donne, Daniele del Moro le scottanti rivelazioni di Martina Nasoni

Presentato come il nuovo tronista di Uomini e Donne Daniele de Moro è un giovane ragazzo veronese che si occupa dell’azienda di famiglia ma che ha una passione per la televisione. Dopo aver fatto il Grande Fratello oggi è alla corte di Maria de Filippi per cercare l’amore vero, o almeno è quello che dice lui, visto che in molti sostengono che sia interessato solo alla popolarità e alle telecamere.

Daniele Del Moro è noto al pubblico anche per la sua storia con Martina Nasoni, la ragazza che ha conosciuto durante il reality di Cinecittà con cui è stato per un breve periodo dopo che sono usciti dalla casa. Ancora oggi Martina viene legata a Daniele, anche se la loro storia è finita da tempo per molti i due sono ancora associati a tal punto che in queste ore si è detto che la Nasoni aveva delle cose da dire sul nuovo tronista.

Martina smentisce categoricamente di dover rivelare qualcosa di scottante sull’ex fidanzato, per questo ha pubblicato un post sui social dove cerca di limitare la divulgazione della notizia fake: “Ci tengo a precisare che questa notizia è falsa, non so davvero su che basi a volte vengano scritti questi articoli! Fatto sta che non ho alcun tipo di rivelazione da fare nei confronti di Daniele Dal Moro“.

Uomini e Donne, Martina Nasoni non corteggerà Daniele del Moro

Martina Nasoni poi afferma che non andrà a Uomini e Donne a corteggiare Daniele del Moro, gli vuole molto bene ma la loro storia è chiusa, spera e gli augura di trovare l’amore in questo percorso speciale, un opportunità che gli è stata riservata e di cui deve approfittare:

“Daniele è comunque una persona alla quale voglio molto bene e mi dispiace leggere tante cose brutte nei suoi confronti. Vi chiedo di calmarvi. L’unica cosa che mi viene da aggiungere è che gli auguro di fare un bel trono, un bel percorso, di innamorarsi e soprattutto di essere amato.”