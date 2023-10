Uomini e Donne, Diego Daddì: “Amo ancora Elga”

La fine del matrimonio di Diego Daddì e Elga Enardu ha lasciato tutti interdetti. I due per evitare i pettegolezzi hanno rilasciato alcune dichiarazioni decisamente formali. Non sono infatti entrati nel dettaglio dei motivi che li hanno spinti a separarsi. Sia l’ex tronista che Diego hanno ribadito che il loro amore è sempre stato sincero e non ci sono stati tradimenti

Oggi l’ex corteggiatore ha aggiunto nuovi dettagli. Diego ha infatti rivelato che sta vivendo un periodo non facile e che il distacco dipende soprattutto da lui. Inoltre ha ribadito d’amare ancora Elga, è sempre nel suo cuore e spera che le cose possano prendere una direzione diversa: “È un periodo di crisi che si è portato avanti nel tempo, c‘erano già dei problemi, soprattutto miei, perché non sto passando un bel periodo”.

Ha poi aggiunto che quando Elga l’ha lasciato è stato molto male, però non poteva fermarla: “Quando Elga è andata via mi ha fatto male, però non era giusto fermarla, prima dovevo risolvere le mie cose. Io la amo. Penso che se rimetto apposto le mie cose, le probabilità di tornare insieme ci sono perché c’è un sentimento forte. La mia speranza è altissima. Non ci sono tradimenti, violenza, niente di tutto questo.” A quanto pare Diego crede nella possibilità che le cose possano aggiustarsi.

Elga Enardu: “L’amore non basta“

Le parole di Diego sono molto simili a quelle d’Elga. Anche l’ex tronista si dice ancora innamorata, ma è evidente che in alcune circostanze l’amore non basta:

“Ci siamo lasciati perché l’amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con una maturità diversa. Non c’è stato alcun tradimento, né da parte mia né da parte sua. Diego non è gay. La situazione è delicata e merita privacy. “Ci sarà la tanto sospirata reunion? I fan ci sperano.