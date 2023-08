Uomini e Donne, ex tronista presto papà

Nel corso degli anni Uomini e Donne ha messo insieme varie coppie. Alcune sono oggi una famiglia, mentre altre si sono dette addio. Il daytime di Maria de Filippi è stato fatale per alcuni personaggi che oggi sono molto popolari sui social. Tra questi anche Andrea Cerioli che dopo aver partecipato al GF ha accettato la proposta di Maria de Filippi di sedere sul trono.

Ragazzo posato, di bell’aspetto e con la reale intenzione di trovare la donna della sua vita Andrea alla fine del suo percorso ha scelto Arianna Cirrincione che gli ha detto di si. I due sono una coppia ormai da 4 anni e nonostante i loro piani di famiglia non hanno dato troppo peso al matrimonio. In più occasioni hanno rivelato d’essere pronti per diventare genitori, il desiderio d’avere un bambino prescinde da quello di sposarsi.

Oggi i loro sogno è realtà! Sui social hanno rivelato con uno scatto romantico e magico la dolce attesa. Arianna è incinta e Andrea al settimo cielo. “A te che sei già e sarai, la parte migliore di noi… Mamma&Papà“. Questa la didascalia che accompagna lo scatto che ritrae l’ex tronista in ginocchoi mentre bacia il pancino appena pronunciato dell’ex corteggiatrice. Immediati i commenti dei fans e gli auguri degli amici più cari che hanno condiviso la gioia di Cerioli e della compagna.

Andrea Cerioli e Arianna presto genitori!

Da Claudia Dionigi a Natalia Paragoni, entrambe neo mamme, Andrea e Arianna hanno ricevuto gli auguri dei fans e d’alcuni vip. “Che meraviglia che siete congratulazioni” ha scritto Luca Vezil. E ancora Lorenzo Ricciardi, Ludovica Valle, Giorgia Lucini e l’amico Andrea Damante.

E poi ci sono gli auguri dei fans della coppia che sono al corrente di quanto Andrea desiderasse diventare papà: “Attendevo questo momento dal giorno della loro scelta” Ha commentato un utente.