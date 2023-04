Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Gemma di nuovo insieme? Le indiscrezioni

Alcune novità travolgono il trono over di Uomini e Donne, indiscrezioni che se fossero confermate potrebbero dare una svolta inattesa al format, già seguitissimo e campione d’ascolti. Nell’ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di Giorgio Manetti nel daytime di Maria de Filippi, ritorno che potrebbe creare a Gemma Galgani qualche disagio.

I due hanno avuto una lunga frequentazione, ma al momento di lasciare il format insieme Gemma si è rifiutata e ha lasciato il cavaliere di stucco. Giorgio è poi andato avanti con la sua vita, mentre la dama torinese è ancora alla ricerca dell’anima gemella alla corte di Maria de Filippi. Intervistato dal magazine Nuovo, che gli ha anche dedicato la copertina, Giorgio ha manifestato la volontà di tornare a Uomini e Donne: dopo varie frequentazioni oggi è single e pronta a conoscere nuove partner.

L’ex cavaliere ha risposto alle domande che riguardano Gemma e alla possibilità d’avere un confronto con lei: “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi.” Ha poi aggiunto d’averla perdonata, ma non ha dimenticato quello che gli ha fatto: “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.

Giorgio Manetti: “Tornare a Uomini e Donne? Sì, tornerei“

Giorgio Manetti ha poi chiaramente ammesso che gli farebbe piacere tornare a Uomini e Donne, vorrebbe mostrare che tante persone presenti in studio non fanno sul serio e non sono interessati all’amore: “Ritornare a fare Uomini e Donne? Se dovessi risponderti subito ti direi di sì. E comunque sì, tornerei e lo farei anche per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’.

Il punto è che mi chiedo chi delle persone in studio possano farlo perché da quello che mostrano in tv credo che molti di loro non ne siano in grado”. A quanto pare Giorgio potrebbe avere accesso al format da Settembre, ora la sua presenza non sarebbe opportuna visto che manca poco più di un mese alla fine della stagione.